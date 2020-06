Il mercato del Milan, com’è ormai noto, proporrà soprattutto giovani talenti e calciatori con ingaggi non troppo elevati che abbassino il monte ingaggi dei rossoneri. Il club dovrebbe affidare a Ralf Rangnick la panchina e le mosse di calciomercato future e uno dei nomi accostati al Milan per la prossima stagione è quello di Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Chelsea in prestito al Monaco (già in passato in rossonero).

Calciomercato Milan, Bakayoko torna a San Siro: le ultime

Il Milan sta sondando il terreno per diversi centrocampisti che farebbero al caso del nuovo progetto tecnico. Il sogno resta Dominik Szoboszlai del Salisburgo, sul quale, però, c’è la spietata concorrenza del PSG e di altri club europei. La realtà porta a considerare l’ipotesi di un ritorno in rossonero di Tiemoue Bakayoko. Nel corso della sua avventura al Monaco ha sempre inviato segnali distensivi al Milan e aperto al ritorno e secondo le ultime notiziedi mercato rilasciate da Le10Sport, il ritorno in rossonero del centrocampista sarebbe davvero molto probabile.

Milan, c’è da limare il cartellino del francese

Entrambe le parti vorrebbero tornare a ricostruire il matrimonio durato una sola stagione ma non ci sono ancora tutte le caratteristiche necessarie alla fattibilità dell’affare. Dal punto di vista del cartellino, i rossoneri sono già pronti ad offrire 20 milioni al Chelsea, proprietario del cartellino di Bakayoko. I problemi sorgono quando si considera l’ingaggio: il centrocampista guadagna 6 milioni netti a stagione, troppi per le nuove casse rossonere. Dovrà tagliarsi nettamente l’ingaggio se intende tornare in rossonero.