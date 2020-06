Il calciomercato della Juventus potrebbe continuare sulla stessa scia dell’affare Pjanic-Arthur, cioè quello degli scambi: il prossimo potrebbe essere quello che porta a Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina piace tantissimo alla dirigenza bianconera che ha intenzione di anticipare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, l’ultima idea per arrivare a Chiesa

L’attaccante della Fiorentina è seguito anche dall’Inter, con Beppe Marotta pronto a sottrarre un altro obiettivo alla Juve dopo l’acquisto imminente di Sandro Tonali. Quella di Rocco Commisso, però, non è bottega economica e, anzi, i viola pretendono cifre pazzesche per cedere il giovanissimo attaccante che tanto sta facendo bene sotto la guida di Iachini. Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, però, vedono la Juventus insistere per il colpo di mercato e potrebbero inserire un ex viola nella trattativa per arrivare a Chiesa.

Leggi anche – Calciomercato Juventus, altro affare con i viola: il difensore dice addio

NOVITÀ – VUOI RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI SERIE A? SEGUICI SULLA NOSTRA NUOVISSIMA PAGINA INSTAGRAM

Juventus, Bernardeschi torna alla Fiorentina?

Stiamo parlando di Federico Bernardeschi, già proposto anche al Napoli per tentare di arrivare ad Arkadiusz Milik. Stando alle ultime notizie di mercato di fichajes.net, infatti, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto delle trattative, l’ex attaccante della viola, acquistato nel 2017 per 40 milioni di euro. Con Maurizio Sarri è spesso utilizzato anche da mezzala, non riuscendo ad imprimere la sua impronta in bianconero come, invece, aveva fatto al Franchi. Un ritorno alla Fiorentina potrebbe essere utile anche per Bernardeschi? I prossimi giorni ci diranno molto di più.