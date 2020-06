Calciomercato Juventus, il club annuncia 2 firme (UFFICIALE)

Con un comunicato questo pomeriggio la Juve ha annunciato due rinnovi: il futuro dei due campioni sarà ancora a tinte bianconere.

Chiellini e Buffon rinnovano con la Juve, è ufficiale

Nel caso del portiere sono trascorsi ben 20 anni da quando ha vestito la prima volta la maglia della Juventus. Numeri che fanno impressione: in Serie A all’epoca c’erano Ronaldo, Baggio e tanti altri campioni rimasti nella storia del calcio. Quella di Buffon, invece, lo vedrà protagonista ancora per un altro anno, visto che ha firmato un prolungamento fino al 2021. Esattamente come Chiellini, che di anni in bianconero ne ha passati “soltanto” 16, raggiungendo ben 509 presenze in totale.

“Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni“, si legge nella nota, “campioni la cui storia parla da sé, e il cui rapporto con la maglia che indossano è indistruttibile. Esempi sul terreno di gioco e fuori, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che indossano come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere. Bianconeri da sempre. Per sempre. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021“.

Juventus, gli altri rinnovi

Per due colpi “storici”, si lavora anche in prospettiva dalle parti della Continassa. Il prossimo obiettivo infatti è ottenere il sì di un altro campione come Paulo Dybala. In questo caso c’è qualche difficoltà in più visto che l’argentino è giovane e ha tante offerte in giro per l’Europa. Tuttavia, stando alle ultime, con uno stipendio in doppia cifra (attualmente guadagna 7 milioni all’anno) ed un prolungamento fino al 2024, Paratici potrebbe portare a termine anche questa missione.