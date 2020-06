Calciomercato Juve: assalto con Raiola per il talento italiano, Inter beffata

Non una stagione facile per Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante italiano classe 1999 è arrivato al Genoa acquistato dall’Inter la scorsa estate dopo un ottimo Europeo e tante aspettative. Avvio sprint in campionato con 1 gol e 1 assist all’esordio contro la Roma, poi il buio. Sono soltanto 3 i gol totali del calciatore messi a segno in questo campionato, ma non per questo i grandi club hanno smesso di osservarlo, anzi. Ora c’è la Juventus.

Juventus, pressing per Pinamonti e duello con l’Inter

L’Inter perderà il calciatore a fine stagione, dato che con il Genoa ha chiuso per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18,5 milioni. Uno dei tanti sacrifici della società nerazzurra per rientrare e rispettare il Fair Play Finanziario imposto al club dall’Uefa. Ora però l’Inter potrebbe pentirsi, dato che sul calciatore sembra intenzionata ad investire anche la Juventus. Tra Inter e Genoa c’è un accordo per il diritto di recompra fissato a 20 milioni di euro per il 2021, ora però la Juve potrebbe anticipare la mossa dell’Inter.

Raiola aiuta la Juve nell’acquisto di Pinamonti

L’Inter è concentrata su altre piste di mercato, per questo non porterà nuovamente il giovane attaccante in rosa già dalla prossima stagione. E’ qui che entra in gioco la Juventus con Mino Raiola. Le parti stanno lavorando per l’acquisto di Pinamonti. Un acquisto per il futuro, infatti sarà poi girato nuovamente in prestito. I bianconeri hanno lanciato la sfida per il bomber italiano del futuro ai nerazzurri.