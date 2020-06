A poche ore dalla firma del contratto con il suo nuovo club, arrivano i saluti del calciatore che saluta la società bianconera dopo quattro anni.

Pjanic saluta la Juventus con un post su ‘Instagram’

Ancora meno di due mesi con la maglia della Juventus, poi ci sarà solo il Barcellona. Miralem Pjanic saluta, con un post sul social ‘Instagram‘ i suoi, oramai, ex tifosi bianconeri: “Respira Mire, questo è il ritornello che mi ripeto nella mente, nei momenti decisivi di una partita. Ed è quello che continuo a ripetermi ora, mentre provo a scrivere quello che sto provando in questo momento. Sono arrivato a Torino quattro anni fa per provare a vincere tutto. Perché anche quando non ci riesci, questo è ciò che deve fare un calciatore della Juventus.

Quattro mesi intensi, vissuti al fianco di amici e professionisti veri, con i quali ho condiviso vittorie e record, ma anche sconfitte. Sono cresciuto come uomo e come padre. Mio figlio Edin è cresciuto qui ed è diventato tifoso bianconero, qui con la mia famiglia ho costruito ricordi indimenticabili“.

Un ringraziamento speciale alla famiglia ‘Agnelli’

“Non smetterò mai di ringraziare la famiglia Agnelli, a tutti i miei compagni, a tutti i dipendenti e membri dello staff. Ringrazio i tifosi che mi hanno sempre elogiato. Questa maglia è come una seconda pelle, cerchi di dare sempre il massimo e tendi a non sbagliare mai. C’è poco tempo e molto da vincere fino al termine della stagione. E quindi respira Mire, perché quello che oggi sembra triste domani può essere un bellissimo ricordo che porterai nel cuore per tutta la vita. #FinoAllaFine“.