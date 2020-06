Calciomercato Juventus, non solo Arthur: sprint per chiudere un altro acquisto

Calciomercato Juventus, Milik dopo Arthur: i bianconeri pronti al doppio colpo

Il calciomercato della Juventus non si chiuderà solo con Arthur. Per Arkadiusz Milik arriverà un’accelerata bella e buona, con il club bianconero pronto ad annunciare l’acquisto del centrocampista brasiliano. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della firma in arrivo, in seguito alle visite mediche che si sono tenute al J Medical nel clima poco consueto. Sì, perché all’interno dello stesso posto, i due calciatori, hanno svolto le visite mediche. Sì, Arthur è stato accompagnato a Torino da due membri dello staff del Barcellona per assistere alle visite pure di Pjanic, calciatore impossibilitato a partire per alcune restrizioni in Spagna sui viaggi.

Juventus, assalto per Milik: adesso Paratici accelera

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, che in prima pagina stampano la notizia della Juventus pronta all’assalto per Arkadiusz Milik, l’acquisto del polacco potrebbe arrivare nel corso di queste settimane. Sì, perché ci sarebbe la concreta intenzione dei bianconeri a compiere il doppio colpo sul mercato. Si è deciso Paratici, individuando nel polacco il perno giusto per l’attacco di Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline conosce il calciatore e non vedrebbe l’ora di allenarlo. Il CFO della Juventus, dopo aver piazzato il colpo Arthur, potrebbe finalmente concentrare ogni energia verso Milik. Sarà una Juve che compirà un passo per volta, pronta a formare l’organico che verrà per la stagione del 2021.