Calciomercato Juve, arriva il colpo: annuncio ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale si apprende che l’affare tra Juventus e Barcellona alla fine è andato in porto, con un campione che prende la via di Torino e l’altro diretto ormai in Spagna.

Arthur Melo è un centrocampista della Juventus, ora è ufficiale

Dovevano chiudere entro il 30 giugno per ragioni finanziarie e ce l’hanno fatta: il primo acquisto della sessione estiva per la Vecchia Signora è Arthur Melo, come annunciato dal Barça attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali. “Il Barcellona e la Juventus“, si legge nel comunicato, “hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Arthur Melo. Il club italiano pagherà 72 milioni di euro più 10 di bonus per il suo cartellino. Il giocatore resterà qui fino alla fine delle competizioni ufficiali della stagione 2019/2020“.

Come hanno fatto notare a più riprese i media spagnoli, la vendita del brasiliano è una vera e propria manna per i blaugrana, che realizzano la plus-valenza record di cui avevano bisogno. Avendo prelevato l’ex Gremio dal Brasile per 31 milioni di euro (più 9 di bonus) nel 2018, lo rivendono oggi 72 più bonus. Considerando un’ammortamento di 20 milioni, i catalani sono riusciti a fare una plus-valenza di 50 milioni.

Si attende ora l’annuncio di Pjanic

Resta solo da aspettare il comunicato per l’altra metà dell’affare, quella che porterà Pjanic a giocare con Messi e compagni. Il bosniaco ha già detto sì ad un’offerta da 10 milioni all’anno di stipendio. Anche la Juventus realizzerà una plusvalenza molto importante, visto che il cartellino del centrocampista è stato ampiamente ammortizzato dal suo arrivo, nell’ormai lontano 2016.