Calciomercato Inter, Conte lo ha bocciato: sarà addio

Il mercato delle big si fa sempre più emozionante, e nel corso di queste ultime settimane l’Inter è apparsa senza dubbio come una delle squadre più attive. Nei piani nerazzurri non ci sono solo colpi in entrata: la dirigenza sta valutando la questione relativa alle possibile permanenze e alle cessioni. Il primo su cui decidere? Victor Moses.

Calciomercato Inter: Moses dirà addio

L’Inter, ed in particolare Conte, fa le sue valutazioni, e uno di quelli che sembra avere il destino ormai segnato è Moses. L’esterno nigeriano è arrivato a Milano nel mercato di gennaio, non riuscendo però quasi mai ad avere un impatto positivo, soprattutto subentrando dalla panchina. E’ ovvio di come Antonio Conte sia deluso dal suo rendimento, ed è altrettanto ovvio di come le cose siano ormai destinate alla fine. Stando a quanto riportato da cm.it infatti, pare che sia ormai tutto deciso per il suo addio, con il conseguente ritorno al Chelsea di Frank Lampard.

Ultime Inter: cessione Moses, battibecco con Lukaku

Sembra inoltre che ci siano anche ragioni comportamentali per quanto riguarda l’addio ormai sicuro di Moses: il giocatore avrebbe infatti avuto una discussione con Lukaku nel match di Parma. Inutile dire di come la cosa abbia fatto infuriare Conte, andando a condizionare ancora di più la situazione.

