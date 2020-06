Calciomercato Inter, Hakimi day: ecco quando sarà nerazzurro

Calciomercato Inter, Hakimi: colpo da 40 milioni. Tutti i dettagli della maxi-operazione

Il calciomercato europeo si è infiammato grazie all’acquisto dell’Inter. A seguito dell’emergenza Coronavirus, la società nerazzurra ha piazzato quello che forse è l’acquisto più importante post-pandemia. E’ Achraf Hakimi, calciatore che da oggi potrebbe essere in via ufficiale un calciatore dell’Inter. Si attende quello che è l’annuncio e, stando a quanto rivelato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere nel corso di questa giornata, lo scambio di documenti tra i club. Il Real Madrid e l’Inter hanno raggiunto un’intesa importante, sulla base di 40 milioni di euro. Presto potranno arrivare importanti aggiornamenti sulla situazione.

Inter, quando arriva Hakimi? Nella giornata di domani ci saranno le visite mediche a Milano

L’ex Borussia Dortmund sarà un calciatore dell’Inter, sì, ma quando? Salvo clamorosi intoppi o colpi di scena, la giornata di domani sarà l’Hakimi day: il calciatore arriverebbe a Milano per le consuete visite mediche e poi la firma sul contratto, che lo legherà al club nerazzurro fino al 2025. L’Inter ha voglia di colmare la distanza con la Juventus ed è per questo che, proprio l’ex duo juventino, ora all’Inter, ha voglia di annullare in fretta quel gap. Conte e Marotta vogliono fare grande l’Inter.