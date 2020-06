Calciomercato Inter, nel mirino un vecchio pallino di Conte per sostituire Lautaro

Calciomercato Inter, riecco Dzeko: il centravanti resta nel mirino di Conte

Si accende il calciomercato e l‘Inter ne è protagonista, perché per un calciatore importante in entrata, ne esce un altro. E’ risaputo dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, club che tornerà a pescare in Serie A dopo l’acquisto di Miralem Pjanic. I due rivali, calciatori di Inter e Juve, potrebbero ritrovarsi assieme al club blaugrana nella prossima stagione. E per sostituire il toro argentino, Antonio Conte avrebbe nuovamente messo nel mirino una sua vecchia idea, vicinissima all’ambiente nerazzurro praticamente 365 giorni fa. L’idea per sostituire Mauro Icardi, potrebbe ora essere quella nuova per sostituire Lautaro Martinez. Parliamo di Edin Dzeko.

Inter, Dzeko è la soluzione dopo la partenza di Lautaro Martinez

Il centravanti della Roma, stando a quelle che sono le voci di mercato rivelate dai colleghi del Corriere della Sera, è finito tra gli obiettivi dell’Inter. Sì, perché è sfumato Timo Werner e Aubameyang e Cavani restano operazioni complesse. E’ per tale motivo che il club nerazzurro farà un nuovo tentativo per l’attaccante bosniaco, con la Roma che potrebbe decidere di liberarsi del suo pesante ingaggio. E’ su questo che farà leva l’Inter, perché il capitano dei giallorossi, in Capitale, ci sta fin troppo bene. Andrebbe via dalla società giallorossa solo per esigenze societarie. E inoltre, l’idea poi di giocare nell’attacco di Conte e lottare per lo scudetto, affascinerebbe il centravanti numero 9 di Sarajevo.