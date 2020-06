Stagione indimenticabile quella dell’Hellas Verona che continua a sognare un posto per la prossima edizione d’Europa League. La squadra allenata da Ivan Juric è a soli 3 punti dal Milan e dalla settima posizione. Intanto, la società, dopo l’ottima annata vuole provare a confermare i pezzi importanti. Intanto già sono arrivate le cessioni di Amrabat e Rrahmani, mentre per Kumbulla è solo questione di tempo.

Hellas Verona: rinnovo Miguel Veloso fino al 2021

E’ di Miguel Veloso il rinnovo del contratto. Il calciatore portoghese classe 1986 che era in scadenza 2020 firma per un altro anno. A comunicarlo è la società sul proprio sito ufficiale con tanto di comunicato stampa. Veloso e il Verona insieme fino al 2021. Queste alcune delle parole della società veronese dopo l’ufficialità:

“Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto di Miguel Veloso, che si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2020/2021. Hellas Verona FC si compiace del prolungamento di contratto di Miguel Veloso, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nel finale di questa stagione e anche nella prossima”.

Miguel Veoloso-Hellas Verona, le statistiche

In questa stagione il calciatore portoghese è stato protagonista con 2 gol e 5 assist, ma più che i numeri sono le prestazioni di altissimo livello che hanno colpito tutti. Veloso con Juric si è ritrovato e sta vivendo una seconda giovinezza a Verona. Per questo la società ha deciso di premiarlo e assicurarsi le sue prestazioni anche per la prossima stagione.