Calciomercato Fiorentina: colpo a sorpresa, lascia la Juventus

Daniele Rugani, difensore della Juventus, lascerà il club bianconero a fine stagione. Nonostante un lungo contratto ancora fino al 2024, il calciatore non rientra più nei pianti tecnici della società bianconera e dirà addio. Il giovane centrale vorrà ritrovare continuità anche per poter provare a conquistare una maglia della Nazionale italiana per i prossimi Europei. La Juve valuta il giocatore circa 20 milioni di euro. Su di lui non solo club italiani.

Juventus: Rugani lascia i bianconeri a fine stagione

Cambierà tanto la Juventus che vuole liberarsi dei calciatori che non faranno più parte del progetto futuro. Tra questi c’è Daniele Rugani. Il difensore centrale è pronto ad approdare in un nuovo club, c’è l’Arsenal all’estero ma anche club italiani. La volontà del calciatore sarebbe quella di restare in Italia per poter provare a conquistare la maglia della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Oltre Napoli e Milan c’è anche la Fiorentina, che pare abbia già deciso di puntare tutto sul calciatore della Juventus in caso di cessione di Pezzella o Milenkovic.

Juventus, Rugani può restare in Italia

I vola sono convinti di poter convincere il calciatore italiano ad approdare a Firenze la prossima sessione di mercato. Rugani, infatti, avrebbe già dato il suo ok. L’alternativa resta Cistana del Brescia che è seguito anche dalla stessa Juventus.