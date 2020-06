Calciomercato Fiorentina, offerta per l’attaccante ex Milan

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e nel corso di queste ultime settimane la maggior parte delle squadre del nostro campionato sta cercando di portare a termine diversi colpi. Ovviamente i rinforzi saranno fondamentali, e a saperne qualcosa è la Fiorentina. Commisso vuole rendere grande la viola, ed è per questo che pare si stia cercando un attaccante. L’ultimo nome in circolazione? Piatek.

Ultime Fiorentina: offerta per Piatek

La Fiorentina pensa al mercato, e pensa soprattutto a come rinforzarsi in attacco. Servirà una punta pura, e nelle ultime ore è circolato il nome di Piatek. Il centravanti polacco, dopo l’esperienza in chiaroscuro con il Milan, è ripartito dall’Herta Berlino, mettendosi in luce solo ultimamente. Il ritorno in Italia non è affatto da escludere, specie vista l’offerta pronta dalla squadra di Firenze: stando a quanto riportato da La Nazione, sarebbe infatti pronto un prestito biennale con obbligo di riscatto.

Piatek: gradimento per il ritorno in A?

Piatek è l’ultima idea per l’attacco viola, e stando a diverse indiscrezioni, il polacco gradirebbe un ritorno in Serie A. E’ chiaro, ci sarà da considerare l’eventuale volontà del club tedesco, ma la sensazione è che la trattativa possa comunque prendere il largo. Staremo a vedere, intanto Commisso pensa in grande, e riportare in Italia un attaccante che ha fatto comunque piuttosto bene, sarebbe senza dubbio un bel modo per ripartire in futuro.

