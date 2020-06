Calciomercato Cagliari: Nainggolan resta a sorpresa, non tornerà all’Inter

Il Cagliari di Walter Zenga conquista la seconda vittoria consecutiva e ora torna a credere all’Europa League. Servono le migliori risorse per provare a centrare il traguardo, per questo la società sta lavorando per la conferma di alcuni calciatori in scadenza dei prestiti. Perso Olsen è vicina la conferma di Nainggolan.

Cagliari: Nainggolan resta a sorpresa in Sardegna

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter e in prestito al Cagliari, è vicino al prolungamento del prestito con il club sardo. Nelle ultime ore la Roma non ha raggiunto l’intesa con il Cagliari e ha richiamato alla base il portiere Robin Olsen. Diverso, invece, il futuro di Nainggolan. Il centrocampista belga ha voglia di restare fino al termine di stagione in Sardegna e in un club a cui tiene tanto. Inter e Cagliari sono ad un passo dall’annunciare l’accordo raggiunto per prolungare il prestito attuale del calciatore dal 30 giugno al 31 agosto, ovvero fino a termine di stagione.

Inter, Nainggolan non torna: resterà al Cagliari fino a fine stagione

Nainggolan e il Cagliari quindi proseguiranno insieme fino al 31 agosto per provare a raggiungere gli obiettivi stagionali. I sardi sognano una posizione nella prossima Europa League, che dista 4 punti dall’attuale posizione occupata dal Milan. A fine campionato poi il calciatore tornerà nuovamente all’Inter per capire quale sarà il suo futuro. Il Cagliari vorrebbe tenerlo anche in futuro.