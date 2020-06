Viktoria Plzen in lutto: è morto Cisovsky. Il cordoglio dell’ex Napoli

Viktoria Plzen, è morto l’ex difensore Cisovsky: ecco chi era

E’ arrivata una tremenda notizia per il mondo del calcio, si è spento l’ex difensore del Viktoria Plzen e della Slovacchia. Marian Cisovsky è morto all’età di 40 anni, non ce l’ha fatta l’ex giocatore a vincere la sua battaglia contro la SLA. La sclerosi laterale amiotrofica ha condizionato gli ultimi anni di vita, perché la sua è una battaglia cominciata nel 2014, commuovendo tutto il panorama mondiale del calcio. Commosso anche Marek Hamsik, ex compagno di squadra in Slovacchia, che lo ha ricordato attraverso un post sui social.

Chi era Marian Cisovsky, il calciatore oggi scomparso del Viktoria Plzen

Lascia un vuoto incolmabile, dopo diversi anni di dura battaglia con la malattia. Si è spento l’ex calciatore slovacco, perdendo così la sua battaglia contro la SLA. E’ arrivato l’annuncio ufficiale dai profili social del Viktoria Plzen, ultimo club nel quale ha militato. Seguono le parole di cordoglio della stessa società: “Oggi è il giorno più triste. Dobbiamo annunciare che Marian Cisovsky ci ha lasciato per sempre “. Quello che era il classe ’79 ha sfidato anche il Napoli dell’amico Marek Hamsik nel 2013, quando vestiva la maglia appunto del Viktoria Plzen. Assieme, hanno disputato diversi incontri con la casacca addosso della Slovacchia.