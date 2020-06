Ultime Roma, infortunio Zaniolo: ecco quando rientrerà

Una stagione molto travagliata quella della Roma, continuamente tormentata dagli infortuni, e che solo ultimamente ha ripreso il suo corso in campionato. I giallorossi hanno avuto tante assenze, ma quella più pesante fin qui è stata quella di Zaniolo. Il centrocampista si è infortunato gravemente lo scorso febbraio contro la Juventus, ma adesso si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Notizie Roma: i giallorossi sorridono, ecco quando rientra Zaniolo

L’infortunio di Zaniolo ha rischiato di compromettere la stagione della Roma, ma in questo caso il lungo stop si può dire abbia favorito il suo rientro. Ora il talento giallorosso sta per tornare, e stando a quanto riportato da Il tempo, nella prossima settimana rientrerà in gruppo e ricomincerà ad allenarsi con il resto della squadra. Una notizia straordinaria se si pensa al lungo calvario che ha dovuto attraversare il giovane ragazzo di Massa.

Zaniolo in campo? C’è il rush finale

Fonseca può sorridere eccome, anche perchè Zaniolo sta lentamente riprendendo la via del rientro. Mentre settimana prossima è atteso un suo rientro con la squadra, per quanto riguarda il ritorno in campo bisognerà aspettare verso metà luglio. Il tecnico portoghese potrà quindi averlo a disposizione per il rush finale in campionato, quando la Roma si giocherà il posto in Champions League.

