Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, non ha passato una stagione facile. Avvio incredibile già dal pre campionato, diventando il faro del centrocampo di Antonio Conte e l’idolo della tifoseria nerazzurra, a suon di gol, assist e ottime prestazioni è stato decisivo per l’avvio di campionato. Poi però tutto è cambiato. Il centrocampista ha dovuto affrontare mese dopo mese diversi infortuni che hanno impedito il suo regolare svolgimento di stagione.

Inter, infortunio Sensi: i tempi di recupero

L’ultimo infortunio risale ai giorni scorsi, quando l’Inter ha diramato un nuovo comunicato per annunciare il suo ennesimo infortunio muscolare al bicipite femorale destro. I tanti infortuni hanno complicato anche il riscatto del giocatore. La società ha voglia di acquistarlo a titolo definitivo ma sta cercando il giusto accordo economico con il Sassuolo. Ora il giocatore ha preso una decisione nuova con la società in vista della prossima stagione e del finale di campionato. Andrà a curarsi altrove.

LEGGI ANCHE >>> Inter, infortunio Sensi: il comunicato

Inter, Sensi in Germania per le cure

Sensi ha deciso ed è anche già partito. Il calciatore si è recato proprio nella giornata di ieri a Monaco di Baviera per affidarsi al dottor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Il calciatore cercherà di curarsi per il meglio per affrontare la prossima stagione al top della forma e provare ad aiutare i compagni verso il finale di stagione attuale con l’Europa League ad agosto.