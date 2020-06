Udinese-Atalanta, Gasperini nel post-partita a Sky

Il tecnico degli orobici è intervenuto in diretta davanti alle telecamere al termine della vittoria dei suoi contro l’Udinese, arrivata con il punteggio finale di 2-3.

Ultime Atalanta, le parole del Gasp a Sky Sport

Grande vittoria dell’Atalanta contro l’Udinese. Il tecnico della Dea ne parla coi giornalisti nel post-partita: “Mancano ancora tante gare e tanti punti, ma è indubbio che una vittoria come quella di oggi ci abbia dato una grande mano. Oggi c’era più fatica da parte nostra, abbiamo dovuto fare 5 cambi in anticipo, i ragazzi però sono stati bravi, hanno fatto gol di qualità. Muriel croce e delizia? Lui è l’allegria in persona, ha un carattere stupendo, eccezionale, è stupendo, tra e lui è un continuo riprenderci scherzoso. Contro la Lazio sembrava morto, il giorno dopo gli ho detto di tutto. I gol non li fai solo se corri, ma anche con la qualità. Come abbiamo visto oggi se recuperiamo Ilicic e Muriel la nostra qualità aumenta, ti permette di fare bene anche quando la giornata non è delle migliori. Abbiamo giocatori di grande qualità, i calciatori qui trovano serenità e fiducia, vengono con tanta voglia e tanta disponibilità. Credo che la squadra aiuti molto ad esaltare le qualità di ognuno“.