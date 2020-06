Parma-Inter 1-0, risultato e tabellino: gol di Gervinho LIVE

Partita avvincente al ‘Tardini‘: Da una parte il Parma che sogna un posto in Europa dopo tanti anni, dall’altra l’Inter di Conte che insegue la Champions.

La sintesi di Parma-Inter

Inizio di partita scoppiettante. Subito occasione per i neroazzurri con Lautaro Martinez che fallisce il possibile 1-0, gli fa eco l’avversario, Gervinho, che non riesce a mandare in vantaggio la sua squadra. Ma è una questione di minuti: infatti al 15′ il Parma si porta avanti 1-0 proprio con l’ivoriano, servito ottimamente da Kucka: palla sul secondo palo e niente da fare per il povero Handanovic. Cornelius divora il possibile 2-0.

IN AGGIORNAMENTO

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo (45′ Pezzella); Kurtic, Scozzarella (55′ Hernani), Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte (in panchina Stellini)

GOL: 15′ Gervinho

Ammoniti: Lautaro (I), Dermaku (P), Gagliardini (I) Kucka (P)