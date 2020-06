Serie A, gli highlights video della 28^ giornata: che gol di Muriel!

I video salienti delle partite di Udinese-Atalanta, Sampdoria-Bologna e Sassuolo-Hellas Verona, valide per la ventottesima giornata di campionato.

I video di gol di Udinese-Atalanta

Nemmeno 10 minuti di gioco e l’Atalanta si porta subito in vantaggio con Duvan Zapata, vecchio attaccante proprio dei bianconeri che stoppa un pallone difficilissimo, manda al ‘bar’ il povero Troost-Ekong e punisce Musso per l’1-0. Pareggio del centravanti Lasagna che dedica il gol a Rolando Mandragora, suo compagno di squadra vittima di un brutto infortunio. Nel secondo tempo inizia lo show di Muriel: doppietta in meno di dieci minuti. Gol della bandiera per gli uomini di Gotti ancora di Lasagna.

LA SINTESI ED IL TABELLINO DELLE GARE DI QUESTA SERA

I video dei gol di Sampdoria-Bologna

Al ‘Marassi’ ancora una sconfitta per gli uomini di Claudio Ranieri. Passano i ragazzi di Sinisa Mihajlovic per 2-1. I gol tutti nella ripresa. Al 72′ rigore per i rossoblù, trasformato dall’attaccante Musa Barrow. Due minuti più tardi Orsolini sigla il 2-0. Ad accorciare le distanze il blucerchiato Bonazzoli, ma non basta.

Sassuolo-Hellas Verona

Pareggio pirotecnico, invece, al ‘Mapei Stadium’, dove gli uomini di De Zerbi raggiungono, all’ultimo minuto, un ottimo Hellas che torna a casa solamente con un punto. A regalare il pareggio al 96′ per i neroverdi il difensore Rogerio. Reti tutte siglate nella ripresa: Lazovic porta avanti l’Hellas, Boga pareggia subito i conti. Stepinski e Pessina mettono la partita in cassaforte, ma ancora uno straordinario Boga riaccende le speranze per la sua squadra e all’ultimo minuto l’ex bianconero Rogerio fa impazzire, di gioia, tutto il Sassuolo.