Serie A, formazioni ufficiali 28a giornata

Sono state rese note le formazioni ufficiali delle partite delle 19 e 30, con la Serie A che continua a scendere in campo per la ventottesima giornata del proprio campionato. Di seguito, le scelte di tutti gli allenatori per le sfide che vedremo in diretta su Sky e DAZN tra poco.

LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio poco prima del match: c’è la lesione

Napoli-SPAL

NAPOLI: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas, Callejon, Mertens, Insigne.

SPAL: Letica, Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Strefezza, Missiroli, Murgia, Fares; Petagna, Cerri.

Sampdoria-Bologna

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli; Depaoli, Ekdal, Linetty, Vieira, Murru; La Gumina, Gabbiadini.

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Udinese-Atalanta

UDINESE: (in aggiornamento)

ATALANTA: (in aggiornamento)

Sassuolo-Verona

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo.

VERONA: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski