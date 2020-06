Parma-Inter, le formazioni ufficiali: c’è la Lu-La

Sono state annunciate da pochi secondi le formazioni ufficiali dell’ultima gara della 28ª giornata di Serie A: di fronte gialloblu e nerazzurri. Diamo un’occhiata alle scelte di Conte e D’Aversa.

Le line-up di D’Aversa e Conte per la sfida del Tardini

Ancora qualche cambio per il tecnico salentino rispetto all’ultimo impegno. In attacco torna il tandem pesante Lukaku-Lautaro, mentre in difesa c’è Danilo D’Ambrosio schierato tra i 3 del pacchetto arretrato assieme a Godin e De Vrij. Ancora una chance per l’uruguayano al centro del calciomercato. Possibilità di riscatto anche per Gagliardini, nell’occhio del ciclone dopo l’errore contro il Sassuolo. I ducali si affidano invece al tridente collaudato formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

Così in campo questa sera

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Alves, Gagliolo; Kurtic, Scozzarella, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte