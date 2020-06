Parma-Inter 1-2: gol di Gervinho, De Vrij e Bastoni (HIGHLIGHTS VIDEO)

I video dei gol di Parma-Inter

Partita ricchissima di emozioni quella che si è vista al ‘Tardini’. Subito occasione Inter con il futuro ‘blaugrana’ Lautaro Martinez che, una volta ricevuta palla in area controlla e tira, ma un grande intervento di Laurini devia il tiro in corner. Pochi minuti più tardi è lo stesso difensore dei ducali a mettere in mezzo per Gervinho che sfiora di poco il possibile 1-0 che arriva solo due minuti dopo: l’ivoriano, servito ottimamente da Kucka, infila il pallone nel secondo palo e non c’è possibilità per Handanovic di evitare la rete. In panchina non c’è Conte (squalificato): al suo posto il vice Cristian Stellini che è stato ammonito da Fabio Maresca. Ripresa con poche emozioni fino al minuto 84′ dove l’Inter trova il pareggio con De Vrij. Un minuto dopo il Parma rimane in dieci per l’espulsione di Kucka. A tre minuti dalla fine un altro difensore neroazzurro va in rete: infatti Bastoni porta in vantaggio l’Inter, imbeccato ottimamente da Moses che, dalla destra, ha servito il compagno smarcato libero di insaccare di testa. Dopo cinque minuti di recupero concessi non ci sono altre emozioni: l’Inter sbanca lo stadio ‘Tardini’ e porta a casa i 3 punti, fondamentali per poter rimanere in zona Champions League.

LA SINTESI ED IL TABELLINO DI PARMA-INTER