Parma-Inter 1-0: Gervinho gol porta in vantaggio i suoi (VIDEO HIGHLIGHTS)

I padroni di casa si trovano clamorosamente in vantaggio contro l’Inter nell’ultima gara della 28ª giornata di Serie A: merito di Gervinho, che ubriaca Candreva e batte Sepe.

Dopo aver sciupato una precedente occasione, l’attaccante ivoriano realizza un gol al 15′. Sventagliata sulla sinistra, sua zona di competenza, dopo l’esterno raccoglie palle e comincia quindi una cavalcata che lo porta in area: Candreva gli si para davanti ma con una finta viene messo a terra. A quel punto è un gioco da ragazzi battere Handanovic da distanza ravvicinata. Gara in salita per gli uomini di Conte, che devono tenere il ritmo di Juventus e Lazio se vogliono credere ancora nello scudetto.

