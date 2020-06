Napoli-SPAL è più accesa che mai. La gara parte in discesa per il Napoli che dopo 3′ trova il vantaggio con un altro super gol di Dries Mertens. Il belga, trovato perfettamente da Fabiàn Ruiz, ha scavalcato Letica con uno scavetto dolcissimo.

Napoli-SPAL, show nella prima mezz’ora: in gol anche Petagna e Callejon

Ma la gara è splendida anche per le controffensive della SPAL di Di Biagio che non molla il colpo e si fionda in avanti alla ricerca del pari. Al 29′ è Andrea Petagna a siglare il gol del pareggio, nel suo prossimo stadio. Bellissimo assist al centro di Reca e il tiro al volo del numero 37. Le distanze vengono, però, subito ristabilite con José Maria Callejon che, al 36′, sfrutta l’assist di Elmas per il terzo gol in stagione.