Il Napoli batte la Spal al termine di una gara mai stata in bilico: complice il vantaggio di Mertens dopo pochi secondi, la gara non è sta quasi mai in bilico. Prosegue la striscia positiva di Gattuso, continua la crisi estense.

I video di gol di Napoli-Spal

Pronti via ed è subito gol: c’è la firma di Dries Mertens, il brabantino è bravo a farsi trovare sul filo di gioco dopo il suggerimento di Fabian Ruiz, battendo poi Letica in uscita con un tocco sotto. Gli ospiti però non si danno per vinti e trovano il pareggio con Petagna, alla prima occasione. Il Napoli però reagisce ed al 36′ torna in vantaggio: lo fa con Callejon, che controlla in area un assist di Elmas e batte il portiere con un destro ad incrocio. Il risultato finale viene fissato dal subentrato Amin Younes, di testa.

LA SINTESI ED IL TABELLINO DI NAPOLI-SPAL