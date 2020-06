Milan-Roma 2-0, gol Rebic e Calhanoglu (VIDEO HIGHLIGHTS)

I rossoneri trovano la vittoria contro i giallorossi dopo una gara combattuta che si sblocca soltanto nei minuti finali: merito del gol di Rebic e del raddoppio di Calhanoglu su calcio di rigore.

Gol di Rebic e Calhanoglu, la sintesi video di Milan-Roma 2-0

Ci pensa prima Rebic, bravo e fortunato al 76′, quando ribadisce in rete da distanza ravvicinata dopo una serie di miracoli di Mirante. Il raddoppio arriva all’89’, con Calhanolgu dal dischetto. Non ci sono dubbi sul contatto tra Smalling e Theo Hernandez, costato alla Roma la massima punizione. Poco prima della battuta c’era stato un dialogo tra Kessie e Calhanoglu: in teoria il rigorista sarebbe l’ivoriano, che viene ringraziato dal turco a gol realizzato.