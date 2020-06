Milan-Roma, 0-0 al 45′: poche emozioni a San Siro – LIVE

Scendono in campo nel caldo di San Siro, Milan-Roma. Alle 17 e 15 c’è stato il calcio d’inizio a Milano, per l’anticipo domenicale della ventottesima giornata.

Milan-Roma: risultato, sintesi e tabellino

Si gioca nel caldo di Milano, la sfida tra Milan-Roma. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, con le due squadre che hanno faticato, non riuscendo ad alzare i ritmi. E’ il calcio d’estate, quello che sta provando ad entrare nel vivo, con i club che vogliono tornare in piena forma fisica. La prima emozione del match si vive al minuto 20, quando Edin Dzeko spreca però malamente l’occasione di passare in avanti. Il cross arriva dal lato sinistro, la palla in area arriva per il bosniaco che però fallisce a due passi dalla porta di Donnarumma. Un colpo di testa non da Edin, perché l’attaccante di Sarajevo sa sicuramente fare di meglio. La prima frazione di gioco si conclude sul risultato di 0-0.

Milan-Roma, il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

GOL: –

AMMONITI: 22′ Pellegrini, 41′ Castillejo

ESPULSO: –

ARBITRO: Giacomelli