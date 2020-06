Milan-Roma, Pioli punta il dito contro l’orario della gara a DAZN

Nel postpartita della gara vinta dal Milan contro la Roma ha parlato Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, il quale si è soffermato sui fatti salienti del match.

Le parole di Pioli nel postpartita

“Le sostituzioni da qui a fine stagione saranno fondamentali“, afferma il tecnico a DAZN, “non possiamo giocare a ritmi alti. L’orario ci ha messo a dura prova. I calciatori però si sono fatti trovare bene. Abbiamo avuto anche qualche momenti di difficoltà, siamo stati generosi e compatti. Volevamo battere una big e ce l’abbiamo fatta. Ora recuperiamo le forze. Pensiamo alla SPAL, anche quella sarà una gara difficile. Cambio di Rebic? Era già stanco. Per noi è stato un punto di riferimento, mi piace vedere giocatori che non ce la fanno più perché hanno dato tutto. Magari non avesse segnato non sarebbe uscito volentieri, ma non chiediamoglielo. Può migliorare come prima punta, ha cominciato da poco in questo ruolo, ma io penso sia proprio un attaccante e se continua così farà molto bene”.

“Kjaer? Ha giocato quasi zoppo, in altri tempi sarebbe rimasto in panchina. Coi calciatori esperti certi momenti sono più facili. I miei rimproveri? I calciatori ci sono abituati, li vogliono nella gara. Paquetà? Ha fatto bene quando è entrato, abbiamo bisogno di tutti, il calendario è ricco di impegni, dobbiamo stringere i denti“.