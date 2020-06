Milan, infortunio poco prima del match: c’è la lesione

Milan, infortunio Duarte: c’è la lesione, emergenza per Stefano Pioli

Tegola Milan, c’è l’infortunio per Leo Duarte. Una stagione complicata, troppo, per il difensore rossonero. Non trova pace il brasiliano, che ancora una volta deve fare i conti con i propri problemi fisici. Poco prima del match di quest’oggi, tra Milan e Roma, Stefano Pioli ha accolto la notizia del suo ennesimo stop. Servirebbero tutti in questo momento di totale caos, che vede le squadre giocare ogni tre giorni.

Milan, infortunio Duarte: condizioni e tempi di recupero

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, c’è l’infortunio per Leo Duarte. Il difensore brasiliano finisce nuovamente ai box, perché nel corso dell’ultima rifinitura prima del match contro la Roma di ieri, si è fermato mentre svolgeva gli allenamenti a Milanello. Gli esiti, come anticipato dall’emittente satellitare, hanno dato responso negativo per Stefano Pioli. C’è la lesione distale di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Ci saranno nuovi esami nei prossimi giorni, così da stabilire le condizioni del difensore ex Flamengo. Arrivato nella scorsa estate, ancora non ha inciso nel Milan e il tutto per colpa dei guai fisici che lo hanno tenuto praticamente sempre – o quasi – lontano dal terreno di gioco.