Lazio-Fiorentina: svelato il labiale di Fabbri sul rigore di Caicedo

La Fiorentina protesta, la Lazio vince. Il giorno dopo il successo in rimonta dei capitolini, è stato svelato il labiale dell’arbitro Fabbri dopo la gara.

Lazio-Fiorentina: ecco il labiale di Fabbri

Serviva una vittoria alla Lazio per tenere vivo il sogno Scudetto contro la Fiorentina ieri sera. I viola dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie ad una perla di Franck Ribery sono calati nel secondo tempo.

Ma la rimonta ha portato la firma anche del direttore di gara che ha concesso il rigore realizzato da Ciro Immobile. Questo è stato assegnato per fallo di Dragowski ai danni di Caicedo. Nel finale la rete di Luis Alberto a sette minuti dal 90’ ha dato il successo ai viola.

Le proteste della Fiorentina

Sono diversi gli episodi che hanno acceso le proteste. L’espulsione mancata di Bastos, quella mancata di Radu, il doppio giallo non sanzionato di Parolo e alla fine il rosso a Vlahovic.

Ma l’episodio chiave è stato di sicuro il rigore concesso alla Lazio per fallo su Caicedo. Al 66’, Caicedo sembra già essere in caduta quando si consuma il contrasto con Dragowski. Le immagini dell’azione iniziano rapidamente ad esser commentate da tutti sul web. In tanti mettono in evidenza l’inesistenza del fallo e in moltissimi si chiedono perché il VAR non abbia richiamato l’arbitro.

In effetti, tuttavia, l’operato della “moviola in campo” non è stato da biasimare. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ infatti, Fabbri non ha mai avuto il minimo dubbio sulla bontà della sua decisione, impedendo al VAR di intervenire:

Ecco il labiale: “L’ha preso, l’ha preso…”. Di fronte ad una valutazione così chiara quindi, il VAR non è intervenuto non pensando fosse un chiaro ed evidente errore.

La Lazio ha così potuto godere del suo quindicesimo rigore a favore in questo campionato. Solo il Milan dell’intera stagione 2002/2003 ne ebbe altrettanti.

Di questi quindici sono stati dodici quelli trasformati, undici dalla punta Immobile.