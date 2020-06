Il calcio dopo il lockdown: i direttori Marino prima di Udinese-Atalanta

Poco prima del fischio iniziale della gara del Friuli sono intervenuti ai microfoni di Sky i dirigenti di Udinese e Atalanta, accomunati dallo stesso cognome. Parola a Pierpaolo e Umberto Marino.

Il prepartita a Sky di Udinese-Atalanta

Dopo aver visto le formazioni ufficiali delle gare delle 19:30, è tempo di ascoltare i protagonisti. Il primo a proferire favella è il direttore sportivo dell’Udinese: “L’Atalanta è una grande del campionato, è la più in forma dopo il lockdown. Dovremo fare una partita tosta, altrimento saremo travolti, dovremo essere molto determinati in campo“.

Non si parla di mercato nemmeno con il suo omologo orobico, pochi secondi dopo. C’è solo la voglia di uscire da un periodo tremendamente difficile: “I ragazzi hanno vissuto questi mesi in una città che ha sofferto tanto, non è ancora uscita dal tunnel, speriamo di riuscirsi presto, vogliamo uscire da questa terribile guerra silenziosa contro un nemico silenzioso“.