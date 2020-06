Fiorentina, Pradè: “Ci hanno fatto perdere la partita”

Fiorentina, Pradè: “Rigore dubbio, Bastos andava espulso”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la gara contro la Lazio:

Le parole di Pradè

“Faccio complimenti ai ragazzi, il pareggio ci andava stretto. Gli episodi hanno cambiato tutto. Bastos andava espulso, il rigore non c’era e poteva starci un rigore su Ribery. Se non è espulsione quella di Bastos, siamo stati penalizzati pesantemente.

Esci da qui senza un punto, siamo un una zona che non meriti. Non e’ facile, sul rigore Caicedo va giù prima, non ho capito perchè non sia andato l’arbitro nemmeno a rivedere ma è già in caduta prima dell’arrivo del portiere.

Oggi non dorme nessuno, abbiamo fatto una buona partita e usciamo con zero punti, è un peccato che questi episodi determinano una gara intera, c’è amarezza. La gara è stata determinata da episodi dubbi che ci hanno fatto perdere la partita”.