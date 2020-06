Chiellini stuzzica Shevchenko sul Pallone d’Oro: “A lui e non a Totti”

Chiellini a Shevchenko: “Grande, sì, ma non quanto Totti”

Continuano le polemiche legate all’autobiografia di Giorgio Chiellini. Questa volta in chiave Milan perché, per elogiare Totti, ha “screditato” un altro campione e rivale storico della Juventus. Si sono risentiti i tifosi milanisti, vedendo nel rivale parole poco carine. Secondo lo stesso capitano dei bianconeri, la leggenda italiana Francesco Totti avrebbe meritato nella sua gloriosa carriera, di arrivare al Pallone d’Oro. E fin qui siamo tutti d’accordo, perché sono immense le qualità che ha tirato fuori il nostro vecchio numero 10 della Nazionale. Il problema è che per dirlo, Chiellini, ha paragonato gli altri vincitori al trofeo individuale più ambito dai calciatori, al non vincente Totti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, previsto un incontro per un obiettivo in attacco

Le parole di Giorgio Chiellini sul Pallone d’Oro del 2004

“Ad Owen e Shevchenko sì, a Totti no”. E’ la polemica che ha acceso i tifosi del Milan sui social, che hanno commentato poco bene le dichiarazioni di Chiellini rese note dai colleghi di Goal.com, che hanno estratto un pezzo dalla lunga autobiografia del capitano della Juventus. Nel 2004 Sheva è arrivato a vincere il Pallone d’Oro, ma per Chiellini è un’ingiustizia vederlo assegnato a lui e non ad un calciatore come Francesco Totti: “Quel Pallone d’Oro avrebbe davvero potuto vincerlo, prima dell’egemonia degli alieni. Lo hanno dato a giocatori come Owen o Shevchenko, grandi, ma non certo più di Totti”.