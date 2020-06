Calciomercato Torino: Vagnati pronto al colpo, c’è l’offerta

Il Torino dovrà cambiare e non poco in vista della prossima stagione. Il presidente Urbano Cairo sta valutando chi sarà il prossimo allenatore del Torino. Tra i principali obiettivi c’è l’ex Milan Marco Giampaolo, ma anche Leonardo Semplici esonerato dalla SPAL piace tanto. Quest’ultimo potrebbe avere uno sponsor in più, Davide Vagnati arrivato proprio dalla SPAL come nuovo direttore sportivo del Torino.

Torino: Fares nel mirino di Vagnati

Cairo ha deciso di puntare su Vagnati per il futuro. Il direttore sportivo è cresciuto 7 anni nella SPAL dove è riuscito a portarlo dalla Lega Pro alla Serie A e farcelo restare per anni. Il ds lavora per costruire il nuovo Toro, tanti gli obiettivi per il mercato, tra questi anche Mohamed Fares. Il terzino franco-algerino è stato già lo scorso anno vicino al Torino, poi però saltò tutto. Quest’anno potrebbe essere la volta buona visto anche un contratto in scadenza 2022 e la SPAL a rischio retrocessione.

Torino, c’è la prima offerta per Fares

Uno degli obiettivi principali per il prossimo Torino è proprio Fares della SPAL. Sul calciatore c’è anche il forte interesse di Lazio e Fiorentina, per questo i granata sperano di anticipare la concorrenza. Pare che il ds Vagnati abbia già presentato la sua prima offerta per chiudere l’acquisto del terzino.