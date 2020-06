Calciomercato Roma, ritorno immediato dal prestito: il giallorosso arriva a Trigoria

Calciomercato Roma, Olsen ritorna subito in giallorosso: nessun prolungamento a Cagliari

Farà rientro a Roma, Robin Olsen. Il calciomercato in Serie A vede protagoniste queste situazioni complesse legate ai rientri dai prestiti e non solo. L’estremo difensore in prestito al Cagliari si è visto chiuso dal ritorno in campo di Cragno, ma la staffetta non piace al calciatore svedese che tornerà a Trigoria tra praticamente due giorni. Sì, perché gli accordi tra le due società erano fissati proprio fino al 30 giugno 2020 e il calciatore non sarebbe più intenzionato a fissare una permanenza in Sardegna.

Clamoroso addio immediato: Olsen arriverà a Trigoria, ecco quando

Stando a quel che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, il portiere giallorosso farà rientro a Roma, luogo in cui resterà fino alla fine della stagione, allenandosi in disparte. Non rientra nei progetti della Roma, non sarà il vice Pau Lopez, resterà in Capitale con l’attesa di trovare una nuova sistemazione. Stando a quel che sono le voci di mercato, l’idea è quella di giocare all’estero. Nessun futuro in Italia, perché il giocatore potrebbe finire allo Sporting Lisbona. C’è il club portoghese su di lui, così come i top club turchi. La sua stagione, in ogni caso, si chiude qui. Perché né a Cagliari, né a Roma, troverà lo spazio che cerca.