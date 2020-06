Lo scossone in casa Roma, con l’addio di Petrachi e il nuovo assetto societario, si è rivelato decisivo anche per il campo: nelle ultime gare i giallorossi non hanno ricominciato al meglio, dopo una vittoria in rimonta e molto sofferta contro la Sampdoria e la sconfitta odierna contro il Milan. Il calciomercato della Roma, dalla prossima stagione, potrebbe essere affidato proprio ad un dirigente “sfidato” oggi: Frederic Massara.

Calciomercato Roma, per il post-Petrachi piace Massara

La dirigenza dell’area tecnica della Roma, oggi, è affidata a Morgan De Sanctis che, però, non dovrebbe restare a lungo in quel ruolo. Per la prossima stagione la parte del calciomercato sarà affidata ad un nuovo direttore sportivo e la Roma starebbe pensando al ritorno di un ex: Frederic Massara. L’attuale dirigente del Milan è stato pescato dalle telecamere di DAZN a colloquio con il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Maldini chiarisce il futuro di Donnarumma e Ibrahimovic

Massara-ter in giallorosso?

Per Frederic Massara sarebbe la terza volta in giallorosso dal 2016 ad oggi. Nella stagione 2016/17 sostituì Walter Sabatini, salvo poi lasciare l’incarico per seguire il suo predecessore nell’esperienza Inter-Jiangsu di Zhang. Nel 2019 tornò come direttore sportivo dopo l’addio di Monchi in giallorosso e la prossima stagione potrebbe essere quella del terzo ritorno, questa volta dopo Petrachi. Milan e Roma, intanto stanno anche parlando di colpi importanti di mercato e proprio Massara potrebbe essere l’uomo decisivo.

Leggi anche – Milan-Roma, Fonseca è una furia nel post-partita: le sue dichiarazioni