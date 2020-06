Calciomercato Roma, pronto il rinnovo per Dzeko: beffa per Conte

La Roma pensa al mercato, e in questi ultimi giorni si sta impegnando anche per quanto riguarda la situazione riguardante i possibili partenti. Nella rosa giallorossa ci sono diverse giocatori molto richiesti, e uno di questi è senza dubbio Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco continua a piacere a molte squadre, e soprattutto in Serie A.

Ultime Roma: Dzeko prolungherà, Conte fregato

Il futuro di Dzeko potrebbe e dovrebbe essere ancora alla Roma. L’attaccante in questi ultimi anni ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, e soprattutto in questa stagione si sta comportando da vero leader, trascinandosi la squadra sulle spalle. Fonseca non può fare a meno di lui, e anche la dirigenza vorrebbe blindarlo ancora una volta. L’Inter resta alla finestra, con un Antonio Conte che lo ha sempre considerato come un profilo perfetto per la sua squadra. Il tecnico però sta per restare fregato, anche perchè stando a quanto riportato da Repubblica, sembra ormai imminente un rinnovo di contratto tra l’ex City e la Roma.

Rinnovo Dzeko: come sarà strutturato?

In casa giallorossa si pensa a blindare Dzeko, ed è pronto un rinnovo molto importante. Il contratto del giocatore verrà prolungato fino al 2023, con un ingaggio spalmato e un futuro in dirigenza terminata la carriera da calciatore. Una bella proposta, e che al momento tiene a bada tutte le voci circolate negli ultimi giorni.