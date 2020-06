Calciomercato Napoli: Koulibaly via, il sostituto arriva dal Barcellona

Il Barcellona pensa alla prossima stagione e a sfoltire la rosa con la cessione di giovane calciatori importanti che però non fanno più parte del progetto tecnico. I catalani già si stanno muovendo in vista della prossima sessione di mercato e tra i vari calciatori in uscita c’è anche Todibo. Il difensore centrale classe 1999 è stato messo alla porta e i catalani hanno fatto una valutazione ben precisa per la sua cessione. Tanti club in Europa su di lui, tra cui anche il Napoli.

Napoli, Todibo il dopo Koulibaly

Jean Clair Todibo era seguito da Cristiano Giuntoli (ds del Napoli) già dai tempi del Tolosa, poi il calciatore scelse il Barcellona. I catalani però non hanno più intenzione di puntare su di lui e già in questa stagione è stato mandato in prestito allo Schalke 04 lo scorso gennaio, dove ha totalizzato 13 presenze stagionali. Il Napoli ci pensa ancora una volta, dato che è alla ricerca di un giovane difensore da poter puntare per il futuro e vista la cessione di Koulibaly che a fine stagione sembra sempre più scontata.

Napoli, Todibo del Barcellona nel mirino: sfida con altri club

Come riportato da Mundo Deportivo, su Todibo c’è la fila. Ci sono infatti Napoli, Siviglia, Colonia, Southampton e Watford. Per completare l’acquisto del centrale serviranno circa 25 milioni di euro, poi starà al calciatore decidere la prossima destinazione.