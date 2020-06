Calciomercato Milan, Szoboszlai più vicino? L’annuncio del Salisburgo

Il calciomercato del Milan per la prossima stagione sarà fatto soprattutto di colpi giovani e dallo stipendio non elevato, per risanare le casse del club: Dominik Szoboszlai è il nome per il centrocampo. L’austriaco piace a Ralf Rangnick e potrebbe essere il primo colpo della prossima stagione.

Calciomercato Milan, il ds del Salisburgo annuncia il futuro di Szoboszlai

A parlare della possibile trattativa è stato il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Feund. Ai microfoni di Sky Sport Austria, ha rilasciato importanti novità sul futuro di Szoboszlai.

“Non c’è ancora nessun club che ci ha chiesto Dominik, neanche il PSG. E’ chiaro che se continua a giocare come sta facendo sarà oggetto di mercato per molti club importanti. A noi fa tanto piacere quando i calciatori crescono e giocano benissimo con noi, è motivo d’orgoglio“.

Feund: “Ho sentito Rangnick ma non so cosa succederà”

Feund, poi, si è soffermato sul futuro di Ralf Rangnick che sembra sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Milan.

“Ci siamo sentiti pochissimo nelle ultime settimane e non so se diventerà il nuovo manager del Milan. Indipendentemente da ciò, è fondamentale che i nostri ragazzi si sviluppino bene e poi diventino interessanti per i grandi club. Per noi è fondamentale continuare a far crescere giovani di talento“.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Maldini si sbilancia su Donnarumma e Ibrahimovic