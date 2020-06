Calciomercato Milan, concorrenza PSG per un centrocampista

Grande rivoluzione prevista in casa Milan, partendo dall’allenatore fino ad arrivare a nuovi colpi in programma. La stagione ancora in corso non ha portato a grandi soddisfazioni, ed è per questo che i rossoneri avrebbero in mente di portare a Milano qualche innesto importante. Uno degli obiettivi principali? Szoboszlai.

Calciomercato Milan: anche il PSG piomba su Szoboszlai

Il Milan ha intenzione di prendere qualche giovane promettente, e magari affiancarlo al possibile nuovo tecnico Rangnick, il quale ha sempre avuto un buon feeling con i giocatori di talento. Szoboszlai è tuttora uno degli obiettivi principali per il tedesco, il quale avrebbe visto in lui non solo grande proseppetiva, ma anche molta duttilità in mezzo al campo. Una trattativa non facilissima, anche perchè pare che nelle ultime ore si sia aggiunta un’altra pretendente: il PSG. Stando al portale austriaco Kronen Zeitung, Leonardo avrebbe infatti avviato i primi contatti per il centrocampista del Salisburgo.

Ultime Milan: fiducia per il colpo a centrocampo

Il PSG ancora una volta può risultare un vero e proprio pericolo per il Milan, il quale dovrà fare parecchia attenzione a non lasciarsi scappare il centrocampista austriaco. Per quanto riguarda il colpo Szoboszlai però, filtra grande ottimismo. Il motivo? Il giocatore avrebbe già dato l’ok per il trasferimento, lasciando così’ presagire ad un trasferimento ormai in dirittura d’arrivo.