Hakan Calhanoglu, calciatore del Milan, sta diventando sempre più importante nel progetto rossonero. Stagione importante per il giocatore turco che si è messo sulle spalle in più occasione la squadra. Il trequartista però con il Milan è legato da un contratto in scadenza nel 2021 e ora è al bivio tra rinnovo e cessione. Il Milan sembra aver preso la propria decisione al riguardo.

Milan, rinnovo di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è stato chiaro quando negli ultimi giorni ha ammesso di voler restare al Milan per raggiungere anche i propri obiettivi personali. Legame forte quello tra il calciatore e il club, che ora ha preso una decisione in merito. Calhanoglu sarà uno dei calciatori dell’attuale Milan ad essere confermato per il Milan del futuro. Ralf Rangnick ha già dato l’ok per la sua permanenza. Si tratta per il rinnovo di contratto.

Calhanoglu-Milan, i primi contatti

Come riportato da Calciomercato.com, Hakan Calhanoglu sta già trattando con il Milan per il futuro. Le parti vogliono restare a lavorare insieme anche per il futuro. Il Milan prepara un nuovo progetto e tra quelli già in rosa c’è la conferma del turco che è in scadenza di contratto a giugno 2021. Avviati già i contatti tra l’agente del calciatore Gordon Stipic e il Milan per il prolungamento del numero 10 rossonero. Le prossime settimane saranno quelle decisive per l’annuncio.