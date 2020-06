Calciomercato Milan, previsto un incontro per un obiettivo in attacco

Il Milan continua a portare avanti diverse operazioni, e nel corso di queste ultime settimane sono state tante le voci che hanno interessato i rossoneri. E’ chiaro ed evidente di come il Diavolo sia alla disperata ricerca di un attaccante, ed è altrettanto chiaro di come l’obiettivo principale continui ad essere Luka Jovic.

Calciomercato Milan: incontro previsto per il colpo Jovic

Jovic è seguito da tanto tempo, e riuscire a portarlo a Milano sarebbe un gran bel colpo. Il giovane attaccante ha giocato pochissimo con il Real Madrid, ed è per questo che lo stesso giocatore gradirebbe una nuova esperienza al di fuori della Spagna. Intanto il Milan fa passi avanti, e fissa un incontro con l’agente del serbo, Fali Ramadani: stando a quanto riportato da cm.com, il summit pare sia previsto per settimana prossima. Da lì in avanti si avranno altre novità, con il Diavolo che continua a spingere parecchio.

Colpo Jovic: la strategia rossonera

I rossoneri vogliono l’attaccante serbo, ma ovviamente si tratta di un affare per nulla semplice. Il giocatore è valutato circa 55 milioni di euro, ed è per questo che bisognerà attuare una strategia per abbassare il costo: si pensa ad un prestito biennale con possibile riscatto, facendo anche leva sul gradimento dell’ex Eintracht.