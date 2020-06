Calciomercato Juventus: oggi 2 visite mediche al J-Medical

Juve, e venne il giorno. I bianconeri sono pronti alla doppia ufficialità. Come riportato da, sarà questa la giornata delle doppie visite mediche per Pjanic e Arthur.

Juventus, oggi arrivano due calciatori

Addirittura dopo la firma di oggi, Arthur potrebbe anche non giocare più nel Barcellona fino a fine stagione, saltando anche la Champions pur di chiudere l’affare.

In mattinata il J Medical si trasformerà nella sede dello scambio, a Torino si celebreranno gli stati generali dell’operazione di mercato più chiacchierata ed importante di questa estate fino ad oggi.

Ci sarà anche Miralem Pjanic e i suoi rappresentanti. Il centrocampista bosniaco sosterrà le visite mediche a Torino per non perdersi l’allenamento pomeridiano.

Juve, definiti i dettagli: le cifre

Tutti i dettagli sono stati messi nero su bianco, anche quelli legati alle coperture assicurative dei calciatori nei prossimi due mesi. Per quanto riguarda i dettagli dell’operazione, invece, Arthur, valutato 70 milioni di euro, firmerà un quinquennale da 5,5 milioni a stagione (più bonus), mentre l’ex Roma è stato messo a bilancio per 60 milioni, ed andrà al Camp Nou mantenendo lo stipendio da 7,5 milioni all’anno.

Per loro entrambi i club faranno una plusvalenza di 50 milioni. Una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse delle due squadre entro il 30 giugno. La Juve dovrà corrispondere 10 milioni al Barcellona come conguaglio.