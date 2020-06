Calciomercato Juventus, altre tre big su un obiettivo in attacco

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le big del nostro campionato si stanno dando un gran da fare per cercare di anticipare le altre pretendenti. La Juventus ne sa qualcosa: i bianconeri stanno continuano ad andare a caccia di un attaccante, e il nome più caldo resta quello di Milik. Il centravanti polacco però non sarà una preda facile da raggiungere.

Ultime Juventus: Milik, altre tre pretendenti

Milik resta uno degli obiettivi principali della Juventus, intenzionata a rinforzarsi in attacco, e a sostituire Gonzalo Higuain. Il giocatore del Napoli piace parecchio alla dirigenza, e piace soprattutto a Sarri, suo ex tecnico. Ovviamente trattare con la squadra azzurra non sarà facile per via delle richieste di De Laurentiis, ma c’è un altro ostacolo. Parliamo della concorrenza: stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, pare che anche Milan, Atletico Madrid e Tottenham siano in corsa per l’ex Ajax. Una corsa a 4 quindi.

Milik-Juventus: l’Atletico si muove

L’Atletico Madrid è sicuramente l’avversaria più temibile nella corsa a Milik, e a dimostrarlo è una delle ultime notizie ricevute e filtrate dalla Spagna. I Colchoneros hanno intenzione di presentare un’offerta di ingaggio al giocatore, un’offerta molto interessante. La Juventus dovrà fare i salti mortali se vuole accontentare il Napoli e l’attaccante, sono previste ulteriori novità nei prossimi giorni.

