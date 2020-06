Calciomercato Juventus: Guardiola a sorpresa, lascia il Manchester City

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe a sorpresa lasciare il club inglese! L’allenatore dei Citizens ha annunciato la sua voglia di restare a Manchester negli scorsi mesi nonostante l’esclusione dalle coppe europee imposta dalla UEFA. Adesso, dopo i vari ricorsi, si attende solo il verdetto finale del CAS, ma con una conferma a questa decisione qualcosa potrebbe cambiare.

Juve, Guardiola lascia la Premier per tornare in Liga

Guardiola è da sempre il sogno nel cassetto del presidente bianconero Andrea Agnelli, già la scorsa estate dopo l’addio di Allegri ci sono stati dei sondaggi. La prossima estate potrebbe essere forse quella giusta in caso di esonero anticipato di Maurizio Sarri che resta con un futuro in bilico. Intanto, il Barcellona anche continua a tenere Setien sul banco degli imputati. Il pareggio contro il Celta Vigo potrebbe compromettere il primo posto in classifica, con il Real Madrid che andrebbe avanti verso la conquista del titolo. Secondo il Daily Express per Guardiola potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Spagna.

Juventus, Guardiola può tornare in Spagna al Barcellona

Contratto in scadenza nel 2021 ed esclusione dalle coppe europee per due stagioni, Guardiola ora può davvero lasciare il Manchester City. La conferma arriverà nelle prossime settimane da parte del CAS. A lui pensa da sempre la Juventus, ma come riportato dai quotidiani inglesi potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Guardiola sulla panchina del Barcellona.