Calciomercato Juventus: colpo dal City, sta svolgendo le visite mediche

Juventus, sorpresa al J-Medical, arriva un altro calciatore dal Manchester City.

Colpo Juve dal City, sta svolgendo le visite mediche

E’ il giorno di Arthur in casa Juventus. Il centrocampista brasiliano, ormai ex Barcellona era arrivato ieri sera all’aeroporto di Torino ed ora è al J-Medica per le visite mediche di rito. L’ex Gremio è entrato alle ore 9.40 da un’entrata secondaria, ma non sarà il solo calciatore che oggi farà i test. Con lui presente anche Pjanic per esser controllato dal Barcellona. Sorprese finite? No.

Juventus, colpo dal City

In attesa dell’annuncio ufficiale, infatti, come riportato da ‘Sky Sport’, oltre ad Arthur ci sarà anche il giovane portoghese Felix Correia, talento portoghese classe 2001 proveniente dal Manchester City. La Juventus e il club inglese ha chiuso questa operazione scambiando due calciatori.

Questa prevede il passaggio del giovane spagnolo Pablo Moreno, classe 2002, al club di Guardiola. Anche Correia è a Torino.

Il ragazzo è ritenuto uno dei più interessanti talenti del calcio lusitano, per questo motivo è pronto a cominciare la sua avventura a Torino. Lo scambio, ovviamente, è arrivato anche per ragioni di bilancio visto che questa operazione permetterà di fare plusvalenza a tutte e due le formazioni in vista della chiusura dell’anno fissata per il 30 giugno.