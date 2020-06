Calciomercato Juventus: asta con il Napoli per il talento della Roma

Juve, ora è asta per il calciatore della Roma. Sul talento giallorosso c’è il forte pressing del Napoli per il colpo di mercato a settembre.

Juve, per Under asta con il Napoli

Tutti su Cengiz Under. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche il Napoli si sarebbe mosso per l’esterno che in questa stagione ha faticato. Under è valutato dalla dirigenza capitolina non meno di 30 milioni di euro.

Il calciatore era stato proposto nei giorni scorsi anche a Paratici per ragioni di bilancio.

Il calciatore, che male ha fatto in passato spesso anche a Maurizio Sarri, è molto apprezzato dal toscano per le grandi qualità tecniche abbinate ad una buona velocità. Tuttavia, l’inserimento del Napoli potrebbe scombussolare i piani dei bianconeri che intendevano prenderlo a prezzo di saldo.

Juve, il Napoli è un ostacolo complicato

Visto il probabile addio di Callejon (per il quale le trattative del rinnovo contrattuale si sono arenate da tempo), agli azzurri serve un esterno: Under sarebbe l’ideale. Al momento né la Juventus né la società partenopea hanno presentato offerte ufficiali alla Roma, ma non è detto che ciò non possa avvenire nelle prossime ore prima della chiusura del bilancio. Sono diverse le contropartite che la Juve intende proporre ma l’infortunio di Mandragora, primo della lista, ha scombussolato un po’ i piani.