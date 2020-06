La Juventus ha concluso il primo colpo di calciomercato per la prossima stagione: Arthur è un nuovo calciatore bianconero e dalla prossima stagione sarà agli ordini di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Arthur ha firmato: le ultime

Le ultime notizie che arrivano da Torino confermano che, dopo aver sostenuto le visite mediche, il centrocampista brasiliano ha firmato il contratto. Si legherà alla Juventus per le prossime cinque stagioni. Il centrocampista è arrivato ieri sera all’aeroporto di Torino Caselle e ha svolto stamattine le rituali visite mediche prima della firma del contratto. Non è sceso in campo, infatti, nella gara di ieri del Barcellona contro il Celta Vigo e, con ogni probabilità, non scenderà in campo neppure per le prossime.

Pjanic-Arthur, confermate le cifre

Arthur sta comunque tornando a Barcellona per il prosieguo della stagione anche se le sue intenzioni sono molto chiare: terminare il campionato in piena forma e senza rischiare inutili infortuni. Le cifre dell’affare, come conferma ulteriormente calciomercato.it, sono state ufficializzate. Scambio con Miralem Pjanic più un conguaglio di 10 milioni a favore dei blaugrana per completare il valore del brasiliano.

Miralem Pjanic, a sua volta, ha svolto le visite mediche con il Barcellona e firmato il contratto con i blaugrana. Sta tornando a Torino e si metterà a disposizione di Sarri che potrebbe anche decidere di utilizzarlo fino al termine della stagione.