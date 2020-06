Calciomercato Juventus: doppio grande colpo dal Bayern Monaco

La Juventus è a lavoro per la prossima stagione. Il club bianconero ufficializzerà in queste ore lo scambio Pjanic-Arthur. Ma non è finita qua. La società vuole rinforzare tanto la rosa in vista del prossimo anno. David Alaba, difensore capace di giocare sia da terzino mancino che da centrale del Bayern Monaco è tornato fortemente nel mirino. Con lui anche il suo compagno di squadra Thiago Alcantara.

Juventus: Alaba in difesa e Thiago a centrocampo

David Alaba, difensore del Bayern Monaco e classe 1992 ha un contratto con il club tedesco in scadenza 2021. Il futuro del calciatore austriaco resta un’incognita al momento, visto che il rinnovo di contratto non sembra destinato a decollare con i bavaresi. La Juventus pensa a lui per sostituire Chiellini che a fine 2021 dirà addio. Terzino mancino forte fisicamente che nell’ultimo anno è stato impiegato nel ruolo di centrale, perfetto per sostituire in futuro il bianconero. La Juve però vuole averlo subito a disposizione dall’inizio della prossima stagione. Per questo si prova a chiudere facendo pressione sul contratto in scadenza 2021. Come lui anche Thiago Alcantara è nella stessa situazione, i due potrebbero essere persi a parametro zero nel 2021 e il Bayern potrebbe essere costretto a cedere.

Juve: Alaba e Thiago in scadenza 2021

La Juventus vorrebbe chiudere per entrambi i calciatori per rinforzare i due reparti. I bianconeri sono convinti che alla fine riusciranno a convincere il Bayern Monaco aiutati dalla pressione dei due calciatori con un contratto in scadenza 2021. Valutazione di circa 30-40 milioni per entrambi.